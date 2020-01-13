На восточном побережье США установилась по-весеннему теплая погода

После того как на выходных мощные штормы, напоминавшие весенние, обрушились на несколько штатов, в некоторых районах восточного побережья США погода напоминала скорее апрель, чем январь.
В результате торнадо, наводнений и ураганов в Техасе, Оклахоме, Луизиане и Алабаме погибли по меньшей мере 11 человек.
Около 200 тысяч человек в воскресенье остались без электричества, когда штормовые порывы повалили линии электропередач, опрокинули машины и сломали деревья.
Порывы ветра также приводили к перебоям с электроэнергией на восточном побережье, в то время как для некоторых других южных штатов были выпущены предупреждения о наводнениях.
Тем временем, миллионы жителей северо-востока США убрали зимнюю одежду в шкафы, когда рекордное тепло в воскресенье принесло радость бегунам, игрокам в гольф, да и всем остальным, кто любит находиться на свежем воздухе.
Термометры достигли отметки в 22 градуса Цельсия в Бостоне и 20 градусов в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Метеорологи объясняют такую погоду наличием мощного полярного вихря – холодного воздуха на больших высотах, окруженного сильными ветрами, который удерживает холода в Арктике.
Однако, синоптики говорят, что остальная неделя на восточном побережье будет больше напоминать январь.
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Служба новостей «Голоса Америки»
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Последнее: После того как на выходных мощные штормы, напоминавшие весенние, обрушились на несколько штатов, в некоторых районах восточного побережья США погода напоминала скорее апрель, чем январь. В результате торнадо, наводнений и ураганов в Техасе, Оклахоме, Луизиане и Алабаме погибли по меньшей мере 11 человек. Около 200 тысяч человек в воскресенье остались без электричества, когда штормовые порывы […]
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