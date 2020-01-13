Обновленный Skoda Rapid скоро выпустят

Чешский автомобильный гигант Skoda объявил о готовности к выпуску обновленного лифтбэка Skoda Rapid.
Указано, что официальная премьера данной новинки может состояться во второй половине нынешнего года. Автомобиль получил 1,6-литровый бензиновый двигатель с двумя версиями на 90 и 110 л.с. мощности. Кроме того, покупатели также могут приобрести лифтбэк Rapid с 1,5-литровым бензиновым агрегатом на 110 л.с. мощности.
Независимо от комплектации, новинка получила 6-ступенчатую механическую трансмиссию. Также стоит отметить , что данная модель обладает мультимедийной системой, электрическим подогревом передних сидений и другими продвинутыми опциями. Приобрести данную модель можно по цене от 829 тысяч рублей.
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