На eBay продают BMW M5 E39 2001 года почти без пробега

В интернет-магазине eBay опубликовали объявление о продаже уникального автомобиля BMW M5 E39 2001, который практически не имеет пробега.

Владелец транспортного средства запросил за данный экземпляр 59,9 тысяч долларов. Кроме того, многие поклонники баварского бренда сходятся во мнении, что указанная модель является одной из самых красивых в своем классе. В описании к объявлению указано, что модель BMW M5 E39 2001 года выпуска имеет пробег 10,3 тысяч миль.

Автомобиль получил черный оттенок кузова, а также обладает ходовыми огнями и противотуманными фарами. Под капотом модели BMW M5 E39 2001 установлен 4,9-литровый бензиновый агрегат с мощностью 400 л.с. Разгон до сотни модель осуществляет за 5,2 секунды.

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