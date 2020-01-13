Порошенко сделал странное заявление после подставы от соратников

Произошедшее Порошенко назвал терактом. По его мнению,

автобус обстреляли представители Донецкой республики. «В пятую годовщину

теракта под Волновахой чтим память пассажиров рейсового автобуса, попавшего под

артобстрел террористов», – написал бывший президент на своей странице

«Фейсбук».

Таким образом Порошенко выдает желаемое за действительное. Как

отмечал тогдашний глава Народного совета ДНР Андрей Пургин, автобус находился в

глубоком тылу на украинской территории, у самопровозглашенной республики не

было возможности вести обстрел этой территории.

Автобус попал под огонь артиллерии на пункте пропуска

недалеко от города Волноваха. В результате атаки погибли 122 человека. Киев и

Донецк признали произошедшее терактом и возложили вину друг на друга.

Напомним, ранее Порошенко оказался в центре скандала.

Причиной стала дешевая заставка на принадлежащем ему телеканале

«Прямой». Эксперты предположили, что выделенные на медиаресурс деньги соратники экс-президента украли, поэтому пришлось покупать самую дешевую заставку.

«Ну Порошенко и жлоб. Или его его же барыги на бабло

кинули. На его канале заставки с распродажи – за 20 баксов», – возмутился

журналист Павел Карназыцкий.

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Последнее: Произошедшее Порошенко назвал терактом. По его мнению, автобус обстреляли представители Донецкой республики. «В пятую годовщину теракта под Волновахой чтим память пассажиров рейсового автобуса, попавшего под артобстрел террористов», – написал бывший президент на своей странице «Фейсбук». Таким образом Порошенко выдает желаемое за действительное. Как отмечал тогдашний глава Народного совета ДНР Андрей Пургин, автобус находился в глубоком […]