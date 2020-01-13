Порошенко сделал странное заявление после подставы от соратников

13.01.2020, 13:12, Разное

Произошедшее Порошенко назвал терактом. По его мнению,
автобус обстреляли представители Донецкой республики. «В пятую годовщину
теракта под Волновахой чтим память пассажиров рейсового автобуса, попавшего под
артобстрел террористов», – написал бывший президент на своей странице
«Фейсбук».

Таким образом Порошенко выдает желаемое за действительное. Как
отмечал тогдашний глава Народного совета ДНР Андрей Пургин, автобус находился в
глубоком тылу на украинской территории, у самопровозглашенной республики не
было возможности вести обстрел этой территории.

Автобус попал под огонь артиллерии на пункте пропуска
недалеко от города Волноваха. В результате атаки погибли 122 человека. Киев и
Донецк признали произошедшее терактом и возложили вину друг на друга.

Напомним, ранее Порошенко оказался в центре скандала.
Причиной стала дешевая заставка на принадлежащем ему телеканале
«Прямой». Эксперты предположили, что выделенные на медиаресурс деньги соратники экс-президента украли, поэтому пришлось покупать самую дешевую заставку.

«Ну Порошенко и жлоб. Или его его же барыги на бабло
кинули. На его канале заставки с распродажи – за 20 баксов», – возмутился
журналист Павел Карназыцкий.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Произошедшее Порошенко назвал терактом. По его мнению, автобус обстреляли представители Донецкой республики. «В пятую годовщину теракта под Волновахой чтим память пассажиров рейсового автобуса, попавшего под артобстрел террористов», – написал бывший президент на своей странице «Фейсбук». Таким образом Порошенко выдает желаемое за действительное. Как отмечал тогдашний глава Народного совета ДНР Андрей Пургин, автобус находился в глубоком […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика