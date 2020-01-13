Жителя Херсонской области заочно осудили на восемь лет за сотрудничество с террористами «ДНР»

Жителя Новой Каховки Херсонской области заочно осудили на восемь лет за сотрудничество с террористами «ДНР». Об этом 13 января сообщила Служба безопасности Украины.
Бердянский горрайонный суд Запорожской области признал его виновным в нарушении ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Мужчина проводил активную антиукраинскую пропаганду и в октябре 2014 года уехал на оккупированную территорию Донецкой области.
Правоохранители установили, что там обвиняемый присоединился к террористам и занял должность замкомандира по работе с личным составом одного из незаконных вооруженных формирований. Мужчина занимался подбором кадров, а также контролировал дежурства на блокпостах и следил за выполнением приказов.
По версии следствия, обвиняемый допрашивал захваченных в плен украинских военнослужащих, чтобы установить количество подразделений, их командование и местонахождение на территории Донецкой области.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что он с сентября 2016 года на оккупированной территории Луганской области помогал террористам, будучи в составе «народной милиции».
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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