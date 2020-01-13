Врач-гериатр объяснил путаницу с помощью пожилым людям «неудачным названием» приказа

В документе об оказании медпомощи по профилю «гериатрия» речь идет только об одном синдроме, который не требует оказания высокотехнологичной медицинской помощи, объяснил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой гематологии и гериатрии Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Павел Воробьев.

Ранее СМИ сообщили, что согласно изменениям в документе «Порядок оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия», пациентам старше 60 лет больше не будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП). Позже в пресс-службе Минздрава пояснили, что новый приказ не исключает ВМП для пожилых людей, а порядок ее оказания прописан в другом документе.

«Дело в том, что в этом документе на самом деле речь идет только о старческой астении. Там не идет речь о помощи пожилым больным. Там только один диагноз, и он не требует никакой высокотехнологичной медицинской помощи. Поэтому новый приказ ничего не меняет», – говорит Воробьев.

Дело в том, что у документа очень неудачное название, объясняет эксперт. На самом деле речь идет только об одном синдроме. Так было и раньше, просто кто-то зачем-то написал там о ВМП, которой нет при этом синдроме. На данный момент новым приказом Минздрав фактически исправил ошибку.

Приложение с изменениями в порядке оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» вступило в силу 11 января 2020 года.

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