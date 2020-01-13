Врач-гериатр объяснил путаницу с помощью пожилым людям «неудачным названием» приказа

В документе об оказании медпомощи по профилю «гериатрия» речь идет только об одном синдроме, который не требует оказания высокотехнологичной медицинской помощи, объяснил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой гематологии и гериатрии Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Павел Воробьев.
Ранее СМИ сообщили, что согласно изменениям в документе «Порядок оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия», пациентам старше 60 лет больше не будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП). Позже в пресс-службе Минздрава пояснили, что новый приказ не исключает ВМП для пожилых людей, а порядок ее оказания прописан в другом документе.
«Дело в том, что в этом документе на самом деле речь идет только о старческой астении. Там не идет речь о помощи пожилым больным. Там только один диагноз, и он не требует никакой высокотехнологичной медицинской помощи. Поэтому новый приказ ничего не меняет», – говорит Воробьев.
Дело в том, что у документа очень неудачное название, объясняет эксперт. На самом деле речь идет только об одном синдроме. Так было и раньше, просто кто-то зачем-то написал там о ВМП, которой нет при этом синдроме. На данный момент новым приказом Минздрав фактически исправил ошибку.
Приложение с изменениями в порядке оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» вступило в силу 11 января 2020 года.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: видео Видео: TV Promos / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Держи, малая, от души!»: 17-летний певец оскорбил Гагарину на шоу «Голос» / 8 декабря
- В мире: Преступные планы «украинских патриотов» привели в ужас даже Авакова / 13 декабря
- Кабмин назначил экс-нардепа Лещенко членом набсовета «Укрзалізниці» / 20 декабря
- Ребенок застрелил сестру во время игры с ружьем в Приморье / 26 декабря
- Сборная РФ проведет первый матч Евро-2020 против команды Бельгии в Петербурге / 30 ноября
- Известно, каким будет спрос на уголь в ближайшие 5 лет / 17 декабря
- Известно, как могут отразиться на кишечнике сладкие продукты / 28 ноября
- «Эксмо» подало в суд на Mail.ru из-за пиратских копий аудиокниги «Охота на самца» Алекса Лесли / 27 ноября