«Отставной» папа Римский высказался за сохранение целибата

13.01.2020, 13:05, Новости дня

Папа Римский на покое 92-летний Бенедикт XVI высказался за сохранение института целибата, отметив большое значение безбрачия католических священников в жизни церкви.

По его словам, целибат «необходим, чтобы наш путь к Богу мог оставаться основой нашей жизни», передает РИА «Новости» со ссылкой на итальянские СМИ.

Слова иерарха взяли из книги, которую написали совместно Бенедикт XVI и префект ватиканской Конгрегации богослужения и дисциплины таинств кардинал Робер Сара. Книга выйдет в свет 15 января.

После своего отречения от престола Бенедикт XVI крайне редко высказывается по крупным проблемам церковной жизни. Нынешнее заявление папы на покое, по-видимому, связано с решениями состоявшегося в октябре в Ватикане Синода епископов Римско-католической церкви по проблемам Амазонии.



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