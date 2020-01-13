Участника группы «Корни» госпитализировали в Москве

Участника группы «Корни» Алексея Кабанова доставили в одну из московских клиник. Артист пожаловался медикам на проблемы с гортанью.

Как сообщает телеграм-канал 112, сейчас музыкант проходит обследование. Врачи не исключают, что Алексею Кабанову может потребоваться оперативное хирургическое вмешательство.

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Последнее: Участника группы «Корни» Алексея Кабанова доставили в одну из московских клиник. Артист пожаловался медикам на проблемы с гортанью. Как сообщает телеграм-канал 112, сейчас музыкант проходит обследование. Врачи не исключают, что Алексею Кабанову может потребоваться оперативное хирургическое вмешательство.