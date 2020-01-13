Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы

13.01.2020, 12:58, Новости дня

Парламент Абхазии принял отставку Рауля Хаджимбы с поста президента республики, сообщил спикер Валерий Кварчия.

В момент голосования в зале присутствовали 34 депутата из 35. За отставку Хаджимбы проголосовали 32 депутата, против – двое.

Как информирует РИА «Новости», парламент Абхазии назначил председателя правительства Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики.

В воскресенье президент Абхазии Рауль Хаджимба решил сложить полномочия. Позже его примеру последовал вице-президент Абхазии Аслан Барциц.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы, которые пройдут на 22 марта.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в республике внезапно вспыхнул политический кризис и как с этим связано убийство воров в законе.  



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