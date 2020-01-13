Вице-президента Абхазии ушел в отставку вслед за Хаджимбой

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц ушел в отставку вслед за президентом Раулем Хаджимбой, сообщается на сайте главы государства.
«Заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента Республики Абхазия», — говорится в заявлении Барцица. Он добавил, что Хаджимба ушел в отставку «во имя сохранения мира и стабильности в стране».
Ранее Барциц сообщил, что Хаджимба не будет выставлять свою кандидатуру на повторных выборах президента Абхазии.
Ранее Хаджимба в заявлении о своей отставке подчеркнул, что слагает с себя полномочия «во имя мира и сохранения стабильности в стране».
Накануне несколько сотен протестующих в Сухуми взяли штурмом здание администрации президента и парламента республики. Они требовали пересмотреть результаты президентских выборов, на которых Рауль Хаджимба опередил одного из лидеров оппозиции Алхаса Квицинию всего на 1%.
Верховный суд отменил результаты второго тура выборов. Новые выборы, по решению ЦИК, пройдут 22 марта.
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