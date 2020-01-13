Вице-президента Абхазии ушел в отставку вслед за Хаджимбой

13.01.2020, 12:57, Новости дня

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц ушел в отставку вслед за президентом Раулем Хаджимбой, сообщается на сайте главы государства.

«Заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента Республики Абхазия», — говорится в заявлении Барцица. Он добавил, что Хаджимба ушел в отставку «во имя сохранения мира и стабильности в стране».

Ранее Барциц сообщил, что Хаджимба не будет выставлять свою кандидатуру на повторных выборах президента Абхазии.

Ранее Хаджимба в заявлении о своей отставке подчеркнул, что слагает с себя полномочия «во имя мира и сохранения стабильности в стране».

Накануне несколько сотен протестующих в Сухуми взяли штурмом здание администрации президента и парламента республики. Они требовали пересмотреть результаты президентских выборов, на которых Рауль Хаджимба опередил одного из лидеров оппозиции Алхаса Квицинию всего на 1%.

Верховный суд отменил результаты второго тура выборов. Новые выборы, по решению ЦИК, пройдут 22 марта.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: С зарубежными правами все довольно просто – есть две международных конвенции по дорожному движению. Более старая Женевская от 1949 года, которую поддержали 98 стран, и более свежая Венская от 1968 года (в 2011-м ее обновили) – там 80 государств. Если страна подписала и ратифицировала обе конвенции или как минимум последнюю Венскую (как Украина, например), то […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика