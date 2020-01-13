Низкий уровень лимфоцитов в крови может указывать на смертельно опасное состояние

Уменьшение количества лимфоцитов встречается при самых разных заболеваниях: от вирусных инфекций до злокачественных новообразований. Но может ли само по себе наличие лимфопении свидетельствовать об опасном для человека состоянии?

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Ученые из Копенгагенского университета пришли к выводу, что лимфопения практически всегда является предвестником потенциально смертельного заболевания. В исследовании приняли участие более 100 тысяч человек в возрасте 20-100 лет. Случайно обнаруженное понижение уровня лимфоцитов в ходе рутинного анализа крови было связано с двукратным увеличением риска смерти от любой причины: рака, сердечно-сосудистых или респираторных заболеваний, инфекций и пр. Ученые подчеркивают, что лимфопения может развиться как в результате болезни, так и стать ее причиной. Однако, как бы то ни было, нужно использовать эту информацию для ранней диагностики, особенно у лиц, которые находятся в зоне риска. К ним относятся курильщики и люди старше 80 лет (с возрастом количество лимфоцитов всегда снижается).

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Последнее: Уменьшение количества лимфоцитов встречается при самых разных заболеваниях: от вирусных инфекций до злокачественных новообразований. Но может ли само по себе наличие лимфопении свидетельствовать об опасном для человека состоянии? Tweet Ученые из Копенгагенского университета пришли к выводу, что лимфопения практически всегда является предвестником потенциально смертельного заболевания. В исследовании приняли участие более 100 тысяч человек в возрасте 20-100 лет. […]