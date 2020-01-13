Бренд Opel заявил о планах увеличить модельный ряд автомобилей в России

13.01.2020, 12:52, Новости дня

Немецкая компания Opel намерена в наступившем году увеличить линейку автомобилей на российском рынке.

Такие данные озвучил один из руководителей бренда в России. Таким образом, до конца 2020 года на местном рынке поступят четыре новые модели. Первой из новинок окажется фургон Opel Vivaro, выпуском которого займутся в Калуге. Автомобиль поступит в различных модификациях. Вместе с тем производитель пока умалчивает подробности об остальных моделях, которые будут доступны для местных покупателей.

В свою очередь, остальные модели пока удерживают в тайне, указав, что автомобили смогут оказаться достаточно востребованными и интересными для местных покупателей в России. Анонс последующих новинок поступит в ближайшее время.



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Последнее: Немецкая компания Opel намерена в наступившем году увеличить линейку автомобилей на российском рынке. Такие данные озвучил один из руководителей бренда в России. Таким образом, до конца 2020 года на местном рынке поступят четыре новые модели. Первой из новинок окажется фургон Opel Vivaro, выпуском которого займутся в Калуге. Автомобиль поступит в различных модификациях. Вместе с тем […]

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