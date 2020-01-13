Бренд Opel заявил о планах увеличить модельный ряд автомобилей в России

Немецкая компания Opel намерена в наступившем году увеличить линейку автомобилей на российском рынке.
Такие данные озвучил один из руководителей бренда в России. Таким образом, до конца 2020 года на местном рынке поступят четыре новые модели. Первой из новинок окажется фургон Opel Vivaro, выпуском которого займутся в Калуге. Автомобиль поступит в различных модификациях. Вместе с тем производитель пока умалчивает подробности об остальных моделях, которые будут доступны для местных покупателей.
В свою очередь, остальные модели пока удерживают в тайне, указав, что автомобили смогут оказаться достаточно востребованными и интересными для местных покупателей в России. Анонс последующих новинок поступит в ближайшее время.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Немецкая компания Opel намерена в наступившем году увеличить линейку автомобилей на российском рынке. Такие данные озвучил один из руководителей бренда в России. Таким образом, до конца 2020 года на местном рынке поступят четыре новые модели. Первой из новинок окажется фургон Opel Vivaro, выпуском которого займутся в Калуге. Автомобиль поступит в различных модификациях. Вместе с тем […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Бурджанадзе предрекла РФ и Грузии сложные отношения в 2020 году / 31 декабря
- В Гонконге задержали более 400 протестующих / 1 января
- Победители конкурса ОНФ вступились за экс-главреда «Урюпинской правды» / 9 января
- В МИД Ирака назвали убийство Сульмани нарушением суверенитета / 5 января
- Эксперты рассказали об опасности углекислоты / 22 декабря
- ЦБ выступил против поэтапного раскрытия эскроу-счетов для застройщиков / 4 декабря
- Рассекречен обновленный минивэн Chrysler Pacifica / 31 декабря
- Лавров заявил о попытке Макрона победить русофобию в ЕС / 21 декабря