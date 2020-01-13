Нафтогаз объяснил отсутствие прямых поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов по покупке Украиной газа у РФ напрямую нет, переговоры на эту тему не ведутся, сообщил исполнительный директор национальной энергетической компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Витренко, отвечая на вопрос «Радио Свобода» о том, мог бы Нафтогаз иметь какую-то дочернюю компанию, которая занималась бы покупкой газа напрямую у Газпрома, сказал: «Мог бы. Но нет таких контрактов, нет таких планов, нет таких переговоров, мыслей».

«Теоретически все возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет», – добавил он.

«Мы не покупаем газ напрямую у Газпрома не потому, что украинские политики приняли такое героическое решение не покупать газ в России, а потому, что РФ прекратила поставки газа», – утверждает Витренко.

Задача Нафтогаза, продолжил он, заключалась в том, чтобы найти альтернативные источники голубого топлива.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявлял, что Киев готов рассмотреть вариант прямых поставок газа из России. По его словам, такие поставки возможны, если цена газа будет привязана к европейскому индикатору.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ готова поставлять газ Украине напрямую и предоставить при этом скидку в 25%. Глава государства отмечал, что так называемые реверсные поставки газа существуют только на бумаге. На Украине предложение Москвы называли «неприемлемым».

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