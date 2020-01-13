НАТО пригрозило ответить на размещение Россией крылатых ракет 9М729

Североатлантический альянс до конца года отреагирует на размещение Россией комплексов «Искандер» с ракетами 9M729 (по классификации НАТО SSC-8), сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Что касается SSC-8, то мы будем работать над противовоздушными и противоракетными системами, над обычными вооружениями, над повышением состояния боевой готовности и ускорением времени оповещения», – сказал Столтенберг.

По его словам, министры обороны стран НАТО уже договорились о рамочных условиях такой работы, передает ТАСС.

Столтенберг заявил, что размещением крылатых ракет SSC-8 РФ якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, ответ альянса будет носить оборонительный и соразмерный характер. Одновременно Столтенберг в очередной заверил, что НАТО не намерена размещать в Европе новые атомные ракеты наземного базирования.

В декабре в российском МИД подчеркнули, что Вашингтон так и не привел никаких реальных фактов, чтобы подкрепить претензии по ДРСМД и оправдать свой выход из договора.

В сентябре президент Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Однако это предложение не встретило понимания.

В конце года Путин предложил США без всяких условий продлить действие Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Трампу придется согласиться на предложение Путина.





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