27 лет и 5 месяцев: Мария Миронова опубликовала новое фото сыновей

Осень 2019 года у Марии Мироновой выдалась богатой на личные откровения. Обычно не комментирующая личную жизнь Мария охотно делилась в социальных сетях семейными радостями. В сентябре она рассказала о новом муже и отце своего ребенка, в первый день октября призналась, что во второй раз стала мамой, а спустя несколько дней обнародовала имя и пол родившегося малыша. У актрисы снова родился мальчик, которого она назвала Федором. Также у нее есть 27-летний сын Андрей от первого брака с бизнесменом Игорем Удаловым. Молодой человек поддерживает хорошие отношения с обоими родителями. Внук Андрея Миронова пошел по стопам деда и матери: сейчас он служит в Театре имени Евгения Вахтангова и регулярно снимается в кино.

Маленькому Федору 5 месяцев, и, по словам актрисы, он и его старший брат хорошо ладят друг с другом. В доказательство крепкой братской любви Мария опубликовала в Instagram их совместное фото.

Сыновья Марии Мироновой — Андрей и Федор

Братские чувства. Кто сказал, что мужчинам не свойственна Нежность?!?) Камень в их огород! Андрей & Федор,

— написала под снимком актриса.

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Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress)31 Дек 2019 в 4:42 PST

Перед Новым годом в прокат вышла отечественная комедия «Холоп», в которой снялась и Мария Миронова. На красную дорожку по случаю премьеры актриса вышла со старшим сыном Андреем, а HELLO! она дала большое интервью. В нем Мария рассказала не только о своей новой роли, но и о сыновьях:

Мне хочется гораздо больше времени уделять малышу, быть с ним. Это не значит, что я меньше люблю старшего сына, я его обожаю. Просто в тот момент, когда он был маленький, у меня был другой период. А сейчас боюсь упустить каждое мгновение развития ребенка. Мы наняли няню, чтобы я хоть куда-то могла выбираться, например к вам на интервью. Беременность в 45 и в 18 — совершенно разные вещи. Труднее далась.

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