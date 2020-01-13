Megxit во дворце: реакция принца Уильяма, подготовка Елизаветы II к антикризисному совещанию и другие подробности

Британская королевская семья переживает один кризис за другим. Во второй половине прошлого года серьезную угрозу репутации монархии нанес принц Эндрю, замешанный в скандале с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвинили в секс-торговле. А теперь весь мир обсуждает Megxit — решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских полномочий. Срочное совещание по этому поводу состоится в Сандрингемском дворце уже сегодня: на переговоры с Ее Величеством по поводу будущей судьбы герцога и герцогини Сассекских прибудет сам принц Гарри (Меган присоединится к нему по видеосвязи из Канады), а также принцы Чарльз и Уильям. Последний уже дал небольшой комментарий о своем отношении к случившемуся.

Я обнимал своего брата всю свою жизнь и больше не могу этого делать, мы теперь разделены. Мне грустно из-за этого. Все, что я могу сделать, это попытаться поддержать их и надеяться, что придет время, когда мы вновь будем одной командой,

— цитирует Уильяма Sunday Times.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принц ГарриПредполагается, что сегодня Елизавета II огласит объем работы над общим делом королевской семьи, которую продолжат выполнять Гарри и Меган, их обязательства за рубежом, а также финансирование супругов, от которого они отказались, выразив желание самостоятельно зарабатывать на жизнь. Вопрос о коммерческих сделках, которые пара может заключить, будет также на повестке дня.

Воскресным днем накануне совещания королева Елизавета по традиции побывала на службе в церкви. Королевский корреспондент Ребекка Инглиш написала в Twitter, что ей удалось спросить у внука Ее Величества Питера Филиппса, который сопровождал ее на службе, как королева чувствует себя в преддверии встречи.

На вопрос, как сейчас королева, он сказал: «Хорошо». Грустно, что им с принцем Филиппом приходится переживать такое в 90 лет,

— написала корреспондент в социальной сети.

Королева Елизавета едет на службу накануне совещания Напомним, на прошлой неделе, вернувшись из отпуска в Канаде, принц Гарри и Меган Маркл сделали неожиданное заявление о своем решении отойти от дел королевской семьи.

Мы намерены отойти от дел в качестве «старших» членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву Елизавету II, — говорилось в заявлении.

Гарри и Меган не только отказались от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и сообщили о желании зарабатывать самостоятельно, но и решили жить на две страны — перемещаясь между Великобританией и Северной Америкой.

Этот географический баланс позволит нам воспитывать нашего сына с признательностью к королевским традициям, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе жизни, включая запуск нашей новой благотворительной организации.

Принц Гарри и Меган Маркл

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