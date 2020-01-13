Верблюд остановил поезд под Астраханью

Инцидент

произошел на перегоне Кигаш – Разъезд №2. Упрямец не обращал внимания на

сигналы машиниста и бежал сначала со скоростью 22 километра в час, а

затем 13 километров

в час, передает «ТВ Центр».

У некоторых

возникло опасение, что верблюд вообще может лечь и перекрыть путь, сообщает РИА

ФАН. В результате поезд приехал

в пункт назначения на 44 минуты позже, передает РИА ФАН.

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