Верблюд остановил поезд под Астраханью

13.01.2020, 12:44, Разное

Инцидент
произошел на перегоне Кигаш – Разъезд №2. Упрямец не обращал внимания на
сигналы машиниста и бежал сначала со скоростью 22 километра в час, а
затем 13 километров
в час, передает «ТВ Центр».

У некоторых
возникло опасение, что верблюд вообще может лечь и перекрыть путь, сообщает РИА
ФАН. В результате поезд приехал
в пункт назначения на 44 минуты позже, передает РИА ФАН.



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