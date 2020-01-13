Пожар: В Уфе загорелся крупный торговый центр

13.01.2020, 12:42, Разное

В минувшее воскресенье, 12 января, на проспекте Октября в Уфе загорелся торгово-развлекательный центр «Мир». Пожар произошел на четвертом этаже в одном из кафе. 

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. Сотрудники заведения успели потушить пожар еще до приезда пожарных. Эвакуация посетителей торгового центра не проводилась, сообщает ToDayNews Ufa.



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