Пожар: В Уфе загорелся крупный торговый центр

В минувшее воскресенье, 12 января, на проспекте Октября в Уфе загорелся торгово-развлекательный центр «Мир». Пожар произошел на четвертом этаже в одном из кафе.

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. Сотрудники заведения успели потушить пожар еще до приезда пожарных. Эвакуация посетителей торгового центра не проводилась, сообщает ToDayNews Ufa.

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