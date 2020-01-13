Онищенко до сих пор пребывает под стражей в Германии – СМИ

Бывший народный депутат Украины Александр Онищенко сих пор находится под стражей в Германии, сообщил 13 января «Укринформу» источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

«Онищенко находится под стражей в Германии», – сказал собеседник агентства.

По его словам, срок экстрадиции бывшего парламентария в Украину пока не определен.

30 сентября 2019 года Онищенко объявил о намерении вернуться в Украину и отказе от политического убежища в Испании. 14 ноября глава НАБУ Артем Сытник заявил, что экс-нардепа принудительно вернут в Украину. Онищенко в комментарии изданию «ГОРДОН» рассказал, что «может вернуться в Украину, когда ему захочется», и предоставил фото своего билета из Барселоны в Киев на 13 декабря.

В начале декабря 2019 года СМИ особщили о задержании Онищенко в Германии. По информации программы «Схемы: коррупция в деталях», суд в Германии должен принять решение о мере пресечения и экстрадиции экс-нардепа по запросу украинских правоохранителей.

В июле 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила, что в январе 2013 года Онищенко при активном участии своего адвоката Валерия Постного создал преступную организацию с целью совершения особо тяжкого преступления – завладения чужим имуществом в особо крупном размере. Речь шла о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании «Укргазвидобування». По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. 5 июля 2016 года парламент снял неприкосновенность с Онищенко, дал согласие на его задержание и арест. По информации Госпогранслужбы, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года. С тех пор он проживает за границей.

Обвинительный акт по «газовому делу» Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Соломенский суд 18 февраля 2019 года. В сентябре дело Онищенко было передано в Высший антикоррупционный суд.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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