Стороны конфликта в Ливии прибыли на переговоры в Москву

В Москву прибыли представители противоборствующих сторон в Ливии, они вскоре примут участие в переговорах по урегулированию ситуации. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями между президентами России и Турции сегодня в доме приемов МИД стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и министерств обороны, посвященная ливийскому урегулированию. Представители ливийских сторон прибыли и вскоре подключатся к переговорам», – написала Захарова.

На обнародованном ею фото видно, что за столом сидят главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а также их турецкие коллеги Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар.

В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями между президентами России и Турции сегодня в Доме приемов ￼МИД… Posted by Maria Zakharova on Esmaspäev, 13. jaanuar 2020

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя конкурирующими администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – «тобрукское правительство», вооруженными силами которого командует Хафтар.

Группировка Хафтара базируется на востоке страны. В апреле 2019 года она предприняла попытку взять под контроль Триполи, но силы, подконтрольные ПНЕ, вытеснили ополченцев из города. По данным ООН, всего в результате военных действий в Ливии в 2019 году погибло не менее 284 мирных жителей, большинство – вследствие авиаударов.

Как отмечает Al Jazeera, ПНЕ поддерживает Турция, а Хафтара – Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Кроме того, по данным СМИ, военную поддержку Хафтару оказывает Россия. В ноябре газета The New York Times сообщила, что РФ отправила в Ливию 200 наемников. В связи с этим власти Ливии обвинили Россию в разжигании войны в стране.

В декабре президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии воюют 5 тыс. наемников из Судана и 2 тыс. наемников из российской ЧВК «Вагнер». Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил, что в Ливии воюют наемники из различных стран, а Россия не может контролировать передвижение всех своих граждан.

26 декабря правительство Ливии официально попросило у Эрдогана военной помощи. 30 декабря президент Турции внес на рассмотрение парламента законопроект по размещению военных сил в Ливии. 2 января парламент одобрил эту инициативу, а 5 января Эрдоган сообщил о начале переброса войск.

8 января 2020 года Турция и Россия в совместном заявлении призвали ввести режим прекращения огня. Перемирие наступило в полночь 12 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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