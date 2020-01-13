Мнение: О том, как уйти на отдых в 45 с миллионом долларов в кармане

Вынесенная в заголовок идея раннего ухода на добровольную пенсию кажется многим и привлекательной, и фантастической. «Только не в России», – говорят они с понимающим вздохом. А скептики могут добавить, что пик популярности подобных мечтаний пришёлся на «золотые нулевые» и все они были жёстко разбиты ударами глобального кризиса.

И будут не правы.

Начиная уже с 2010-2011 гг., когда первый кризисный шок прошёл, мысль о том, чтобы не тратить долгие годы на постепенное зарабатывание официальной #пенсии, а решить вопрос быстро, снова стала соблазнять многие умы. Особенно в Америке, где финансовая арифметика буквально в крови у молодых и образованных граждан. Там даже возникло своего рода движение F.I.R.E., чей акроним на русский язык переводится не так красиво: Финансовая независимость – ранняя отставка (по-английски здесь ещё и игра слов, поскольку Fire – синоним увольнения).

Короче, теперь многие молодые и амбициозные профессионалы ставят такую цель – к 40 или 45 годам покинуть офис минимум с миллионом долларов чистых накоплений, а дальше просто жить в своё удовольствие. Быть может, не так роскошно, зато интересно и весело.

И в отличие от концепций прошлых лет, теперь во главу угла ставится не магия сложных процентов и не доходность фондового рынка, а собственный труд, рачительность и грамотность. Что, наверное, похвально. Три кита, на которых покоится нынешний путь к свободе, можно обозначить так:

1. Высокий текущий доход, минимум вдвое выше медианного по стране. Добиваются этого по-разному: кто-то поднимается по карьерной лестнице, кто-то пашет по 12-14 часов в сутки на двух-трёх работах, кто-то интенсивно фрилансит без выходных.

2. Умное экономное потребление, когда сберегается три четверти заработанного. Заодно это позволяет заранее привыкнуть к скромному образу жизни.

3. Рациональное использование всех ресурсов, как финансовых, так и естественных. Это означает и ускоренное закрытие студенческих долгов, и отказ от ипотеки в пользу аренды, и регулярное инвестирование, пусть и в консервативные инструменты, и даже заботу о здоровье: нет никакой радости уйти на заработанный отдых наполовину инвалидом.

У сотен, а то и тысяч человек такой экстрим в итоге получается. За 5-10 лет они ухитряются закрыть кредиты, накопить активы от миллиона долларов и покончить с работой в надежде на 40-45 лет красивой жизни в дальнейшем.

ОК, но то в Америке, что нам до неё?

Можно ли нечто подобное устроить в России?

Математика подсказывает, что – да. Пусть и с невинными хитростями.

Например, поскольку в России многие товары и услуги гораздо дешевле, чем в #США, нет необходимости копить миллион долларов в рублёвом эквиваленте, чтобы обеспечить себе аналогичную американской потребительскую корзину. То есть, это как раз тот редкий случай, когда пересчёт валют по ППС вполне уместен.

А можно поступить ещё проще, умерить амбиции, согласиться на медианный российский доход. Тогда на жизнь хватит порядка 32 тыс. руб. в месяц в текущих ценах.

Какой #капитал сможет обеспечить такой доход с поправкой на инфляцию?

В предположении, что проценты по банковским депозитам, как и сейчас, останутся чуть выше инфляции, а та, в свою очередь, так и будет удерживаться на текущих уровнях, потребуется всего-то ничего. Примерно 16-18-20 млн руб. в зависимости от того, каким принять средний рост цен на будущее – 3%, 4% или 5% в год. И чтобы набрать эту сумму лет за 15, необходим регулярный доход от 100 тыс. руб. в месяц. Две трети его – на депозиты в банки, на треть – жить здесь и сейчас.

Если начать впахивать с 30-ти – по статистике, доходы мужчин в России приближаются к своему пику именно к этому возрасту, – то к 45-ти уже можно будет открывать шампанское по случаю досрочного ухода на покой. И следующие 40 лет спокойно жить на проценты, компенсируя инфляцию постепенным проеданием части капитала. Не уносить же его с собой в могилу!

Конечно, #Россия не имеет настолько длинной финансовой истории, чтобы понять, насколько стабильными будут следующие 40-60 лет. С другой стороны, для не верящих в #рубль доступны валютные инструменты, причём за пределами страны. Хотя это – детали, а главная засада совсем не в том.

Вот в чём она. Способен ли средний русский Вася так впахивать, чтобы поднять свой месячный заработок втрое? И если да, то сможет ли он потом годами откладывать две трети заработанного, отказываясь от понтов?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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