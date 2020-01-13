«Протесты в Тегеране усиливают давление на правительство после признания вины»

Что пишет иранская пресса о политической катастрофе.

С самого начала исламской революции в Европе, а позднее в США и Канаде, начала развиваться пресса иранской эмиграции. Начало ей положил скоропалительный переезд в Лондон поголовно всех сотрудников редакций двух ведущих иранских газет «Кейхан» и «Эттелаат». Они всегда были образцом стиля и качества языка, имели устойчивые связи с академическим сообществом. Это были редакции «повернутых на языке» филологов. Если сравнивать с нашей прессой, то таких примеров мы не найдем. Сегодня издание «Кейхан. Лондон» стало одним из признанных интеллектуальных центров иранской эмиграции, не утратившей языковой культуры прежнего образца. Немало независимых иранских журналистов работает на «Голосе Америки» и ВВС.

С начала исламской революции насчитывают три волны эмиграции, из Ирана выехало (в основном в страны Запада) более 5 млн. человек.

Иранцы не нация гастарбайтеров. В подавляющей части они уехали по политическим причинам.

Одних преподавателей и студентов ежегодно выезжает до 150 тысяч.

Однако, с развитием интернета судьбы эмиграции все теснее стали связываться с родиной. Эмигранты перестали чувствовать себя в изоляции. Их прессу или каналы в Telegram вполне свободно читают в Иране. Но и все важные события в Иране почти мгновенно оказывают на эмиграцию прямое влияние.

Сложно представить себе, чтобы в 1927 году в Москве в одном киоске продавались «Правда», «Известия» и «Новое русское слово», обсуждающие одну общую повестку. Но в современном Иране дело обстоит почти так (регулярные попытки властей полностью перекрыть чуждые им каналы информации не слишком успешны). И теперь уже эмиграция в свой черед убедилась, что не все проблемы, интересующие ее, волнуют собственно иранский народ. Да и странно было бы ожидать, что повестка пятимиллионной эмиграции по всем позициям станет важнее жизни населения числом в 81 миллион.

Политически и эмиграцию, и оппозицию в самом Иране объединяет лишь неприятие автократического режима — будущее страны все видят по-разному. Это похоже на ситуацию внутри кубинской эмиграции. Самые популярные СМИ эмигрантов традиционно ориентируются на круги, связанные с первой волной — бизнесом и профессурой, группирующиеся вокруг наследника престола Реза Пехлеви. Благодаря неубиваемому интернету он стал очень популярной фигурой и в самом Иране.

Президент Ирана Хасан Рухани. Фото: Reuters

Что же пишет мировая персидская пресса об украинском «Боинге», сбитом ПВО Корпуса стражей исламской революции? Даже из краткого обзора очевидно, что в стране нет тотального преобладания государственной точки зрения. Во-первых, катастрофа украинского «Боинга» с первого дня стала темой номер один для всех, нет попыток спрятать ее на вторые страницы. Во-вторых, все СМИ, близкие к властям Исламской республики, упирают на скорбь и сочувствие, не вдаваясь в выяснение причин. Они не задают неудобных вопросов, но на короткое время ушли в сторону привычные проклятия главным странам христианской цивилизации. В-третьих, даже СМИ, занимающие нейтральную политическую позицию, не говоря об оппозиционных, публикуют самые смелые заголовки, какие только возможны в Иране без оскорбления власти. И, наконец, резкая критика эмигрантских СМИ, как мы помним, доступна в Иране тем, кто действительно хочет их читать

«Аср-э-Иран»

Мы приносим свои соболезнования нашему иранскому народу. С первого дня происшествия правительство пыталось скрыть факты и сообщалось о том, что причина падения в двигателе самолёта, полностью исключая версии об ударе ракеты. Президенты Украины и США также были согласны между собой и настроены против Ирана. Но сегодня правительство созналось в том, что это была его собственная ошибка.

«Табнак»

Главнокомандующий воздушными войсками сказал: «Лучше бы я был мертв». Кроме того, он сообщил, что армия обязательно усовершенствует свою систему управления, во избежание подобных «ошибок» в будущем, и он сам лично понесёт всю ответственность за случившееся.

«Клуб Молодых Журналистов»

Президент Ирана Хасан Рухани говорил по телефону с президентом Украины: «Мы сожалеем о случившемся и готовы возместить все соответствующие убытки. Ответственные за этот несчастный случай будут отданы под суд».

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Аятолла Хаменеи заявил, что было обнаружено «доказательство человеческой ошибки» и что он обратился к «соответствующим органам для принятия мер для предотвращения повторения подобных случаев».

«Рая новости»

Главнокомандующий воздушными войсками: «Это была человеческая ошибка! Оператор думал, что самолёт — это крылатая ракета. Я беру на себя всю ответственность за происшедшее. Я бы хотел, чтобы этого никогда не случилось».

«Иран Хабар»

Главнокомандующий военно-воздушными войсками: «Я бы хотел быть мертвым и никогда не видеть этой катастрофы. Это было огромной ошибкой, но это не было сделано преднамеренно». Лидер Ирана: «Мною отдано распоряжение для предотвращения повторения подобных ошибок со стороны как исполнителей, так и властей».

«Афтаб новости»

Правительство признало правду, которая была известна им с самого начала, но они её скрывали.

«Мехр новости»

Аятолла Хаменеи опубликовал послание, выражающее его глубокое сочувствие и слова утешения пораженным горем семьям. Лидер Исламской Революции приказал главнокомандующему Вооруженными Силами исследовать все слабые места, способствующие появлению подобных ошибок, а также предотвращать подобные случаи в будущем.

Газетный киоск в Тегеране. Фото: Reuters

«Фарс новости»

Главнокомандующий ВВС: «Мы пожертвовали свои жизни народу Ирана, и сегодня мы честно предстанем перед Богом Всемогущим. В этих трудных обстоятельствах мы хотим объясниться».

«Исна»

Студенты университетов Тегерана Амир Кабир, Шариф и Сари, Бандар Аббас выразили своё сочувствие семьям пассажиров, разбившихся в «Боинге», многие из которых были студентами.

«Энсаф новости»

Разговор президента Хасана Рухани с президентом Украины: «Этот несчастный случай люди Ирана переживают с огромной болью и скорбью, так же, как и граждане Канады и граждане других стран, которые переживают потерю своих соотечественников».

«Голос Америки»

Протестующие на улицах требуют отставки Хаменеи.

Исламская республика Иран сегодня, после нескольких дней отрицания и сопротивления международному давлению, заявила, что взрыв украинского пассажирского самолёта был совершён по причине «человеческой ошибки», взрыв произошёл от «непреднамеренно» выпущенной силами КСИР ракеты.

«Кейхан. Лондон»

Принц Реза Пехлеви: «Хаменеи и его режим должны уйти. Жители Тегерана на демонстрациях: «Давай, Хаменеи, уезжай из страны!»

Видео: «Протесты в Тегеране усиливают давление на правительство после признания вины».

Кое-кто уже оправдан, и никто не ушел в отставку! Не имеющий оправданий смертельный инцидент ложится позором на сторонников Исламской республики, в том числе среди журналистов.

Валерий Ширяев

Новая газета

Источник: Новая газета

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