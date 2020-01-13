Мнение: Испанская традиция

Это не Ку-Клус-Клан, а испанская традиция.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Рейсовый автобус, следовавший из Рузы в Можайск, загорелся на конечной остановке. Пострадавших в результате инцидента нет. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», после высадки пассажиров на конечной остановке водитель почувствовал резкий запах гари. При осмотре транспорта он заметил, что из аккумуляторного отсека валит дым. Мужчина сообщил о случившемся диспетчеру, и тот вызвал спасателей. По предварительным данным, […]
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