Суд изменил меру пресечения главе департамента Офиса президента Кондзеле

Высший антикоррупционный суд Украины изменил меру пресечения главе департамента Офиса президента Украины Светлане Кондзеле, сообщила 13 января «Українським новинами» спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

По ее словам, меру пресечения изменили с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест.

«Частично удовлетворили ходатайство прокурора и продлили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста», – сказала она.

Суд также продлил ранее возложенные на Кондзелю обязательства, в том числе запрет на выезд за границу.

12 ноября 2019 года директор департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Украины Кондзеля была задержана при получении $150 тыс. взятки за содействие назначению Андрея Кравченко на пост заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз України».

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что общая сумма взятки за назначение на руководящую должность в «Нафтогаз» составила $300 тыс. Кроме чиновницы ОПУ, задержали бывшего замминистра культуры Викторию Лесничую и их сообщника Николая Пасальского.

15 ноября Лесничую отправили под арест с альтернативой внесения 576,3 тыс. грн залога. Кондзеле Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В суде он не признала своей вины. Пасальского арестовали с альтернативой внесения залога в размере около 4,9 млн грн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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