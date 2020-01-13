Эксперты рассказали о пользе кабачков для здоровья человека

13.01.2020, 12:30, Разное

Эксперты Health Line рассказали о пользе кабачков для здоровья человека. Сильные природные антиоксиданты в составе диетического продукта снижают риск развития онкологических заболеваний, атеросклероза и других недугов.
Растительные волокна и очень низкая калорийность позволяют представителям семейства тыквенных занимать почетное место в рационе людей. Доступность, а также способность сохранять полезные свойства при длительном хранении или в консервированном виде делают кабачки ценными помощниками здорового питания. Бета-каротин, присутствующий в кабачке, полезен для кожи, волос и хорошо влияет на зрение. Также в нем есть все важные для организма микроэлементы: калий, кальций, железо, магний, необходимые сердцу, мозгу, мышцам и печени. Содержащиеся в кабачках антиоксиданты ведут борьбу с ростом раковых клеток.

Специалисты советуют обратить внимание на этот овощ из-за его способности выводить токсические вещества, а также избыточную жидкость из организма. В связи с этим происходит очищение кровеносных сосудов и улучшается работа сердца, почек, органов ЖКТ, нормализуется артериальное давление и уровень сахара. При слабом иммунитете повышается устойчивость к вирусам, бактериям и другим патогенным микроорганизмам.



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