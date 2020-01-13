Единственная иранская спортсменка, ставшая призером Олимпиады, сбежала из страны

13.01.2020, 12:28, Новости дня

Кимия Ализаде, единственная в истории спортсменка из Ирана, которая завоевала медаль на Олимпийских играх, заявила в соцсетях, что эмигрировала из страны по политическим мотивам: из-за лжи, несправедливости и потому, что не хочет ассоциироваться с «коррупцией и ложью» иранских властей. 

«С чего мне начать – с приветствия, с прощания или с соболезнований? – написала она. – Я одна из миллионов угнетаемых женщин в Иране, которая была игрушкой в их руках все эти годы. Они меня возили, куда хотели. Я носила только то, что они мне говорили носить. Я всегда должна была повторять за ними те слова, которые они приказывали. При любом удобном случае они эксплуатировали меня».

 

Ализаде, которой сейчас 21 год, в 2016 году получила бронзовую медаль на Играх в Рио-де-Жанейро в состязаниях по тэквондо. Она подчеркнула, что решение уехать из страны было для нее сложнее, чем «завоевать золотую медаль Олимпиады». 

«Где бы я ни была, я продолжаю оставаться дочерью Ирана. Но для иранских властей я не была важна как человек. Никто из нас не был, мы были просто инструментами», – подчеркнула спортсменка. И заметила, что, хотя представители власти в Иране и отпраздновали ее медаль, ее в то же самое время критиковали за то, что она выбрала «неприличный» вид спорта: «Не дело женщины – тянуть ноги», – процитировала она. 

Ализаде не рассказала, куда именно уехала, но некоторые иранцы предполагают, что теперь спортсменка живет в Нидерландах. Глава Федерации тэквондо Ирана пока отрицает, что спортсменка бежала из страны, он назвал эту информацию «слухами, которые распространяют иностранные медиа». 



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