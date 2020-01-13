Большинство американцев не поддержали действия Трампа против Ирана

Действия президента США Дональда Трампа против Ирана не одобряют 56% американцев, следует из опроса компании Ipsos в сотрудничестве с каналом ABC News.

Опрос проводился на фоне обострения отношений с Ираном и разговоров о том, когда статьи об импичменте Трампа будут переданы на рассмотрение в американский сенат.

Неодобрительно о действиях Трампа в отношении Ирана высказались 56% респондентов, поддержали американского президента 43% граждан. При этом 52% опрошенных указали, что после убийства иранского генерала Касема Сулеймани они чувствуют себя в меньшей безопасности, и лишь 25% заявили об обратном, передает RT.

Примечательно, что серьезное расхождение во мнениях было отмечено среди сторонников Республиканской и Демократической партий. Так, 87% республиканцев высказались одобрительно о действиях Трампа против Ирана, 54% из них заявили, что стали чувствовать себя в большей безопасности. Среди демократов ситуация кардинально противоположная: 90% из них неодобрительно отозвались о действиях главы Белого дома в иранском вопросе, и 82% заявили, что теперь чувствуют себя в меньшей безопасности, чем до убийства Сулеймани.

В общей сложности 94% демократов и 52% республиканцев сказали, что они либо очень обеспокоены, либо в некоторой степени обеспокоены возможностью вступления страны в очередную войну на Ближнем Востоке.

Комментируя решение спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая отложила передачу дела об импичменте Трампа в сенат, 39% опрошенных высказались в поддержку этого шага и заявили, что таким образом Пелоси выполняет свой конституционный долг. Между тем 37% респондентов выразили мнение, что, откладывая передачу статей об импичменте в сенат, спикер палаты представителей и ее однопартийцы-демократы просто ведут политическую игру.

В начале января в ответ на убийство американцами генерала Касема Сулеймани иранский Корпус стражей исламской революции нанес ракетные удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака и американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

12 января официальный представитель Госдепа Морган Ортагус рассказала о дальнейшей стратегии США в отношении Ирана.

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