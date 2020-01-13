Названы автомобили советского актера Юрия Никулина

Специалисты узнали, каким автомобилям отдавал предпочтение советский и российский киноактер Юрий Никулин. Несмотря на то, что он являлся большой звездой в кинематографе СССР, долгое время ему не удавалось приобрести себе транспортное средство.

Так, свою первую машину — универсал ГАЗ-22 Юрий Никулин выкупил у цирка, в котором он работал, за 6200 рублей. Руководство учреждения не могло содержать автомобиль, поэтому они решили продать его артисту. Перед тем, как сесть за руль, Юрий Никулин прошел обучение. Не обошлось оно без эксцессов, однажды под колеса учебного транспорта чуть не угодил дворник. Но на своем первом автомобиле актер проездил почти 13 лет, после чего отдал его сыну.

Второй машиной Юрия Никулина стала белоснежная «Волга 24-02». Сначала актер столкнулся с ее плохим техническим состоянием. Однажды пришлось произвести замену двигателя. После этого автомобиль служил артисту до его угона в 1982 году. Машину и преступников так и не удалось найти.

Без транспортного средства Юрий Никулин не мог себя представить, поэтому решил приобрести подержанный ВАЗ-2102. Через некоторое время он вновь передал его сыну, а сам в 1988 пересел на VW Kafer ярко-зеленого оттенка. Машину киноактеру подарила компания Polar.

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