Россия получит данные о счетах от трех британских офшоров

Острова Мэн, Гернси и Джерси в этом году планируют передать российским властям данные о счетах и активах россиян в офшорах, пишут СМИ со ссылкой на официальные списки.
При этом в прошлом году они решили не передавать РФ эти сведения – автоматического обмена финансовой информацией с Россией не было, пишет РБК.
Издание отмечает, что получение данных от трех британских офшоров важно как с точки зрения борьбы с уходом от налогов и отмыванием средств, так и в контексте ослабления валютного контроля.
При этом в конце прошлого года Федеральная налоговая служба (ФНС) исключила Мэн, Гернси и Джерси из списка партнеров наряду с Великобританией и Литвой. Это произошло после того, как Лондон отказался от автообмена финансовой информацией с Москвой.
Представитель правительства Гернси сообщил изданию, что в прошлом году его территория также не предоставляла РФ данные из-за «подхода, принятого Великобританией».
Между тем, как отмечали эксперты, единственным способом уйти от заморозки капиталов западными правительствами для многих предпринимателей становятся российские офшоры.
Напомним, президент Владимир Путин в августе 2018 года подписал пакет законов, предусматривающих создание специальных административных районов с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний на территории острова Октябрьского в Калининградской области и острова Русского в Приморском крае. Резиденты САР полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов и налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний.
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