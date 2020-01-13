Российское правосудие настигло киевскую пианистку Цымбалюк-Романовскую

На официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы появилось сообщение, что некое ООО ПКФ «Орди» и Юрий Растегин подали в Кунцевский районный суд иски к Виталине Цымбалюк-Романовской «о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору». Как говорят, они могут быть связан с вопросами денежных средств Армена Джигарханяна. В настоящее время оба документа зарегистрированы и находятся на рассмотрении у судьи.

«Дни.ру» обратились за комментарием к ответчику по этому иску. «О том, что против меня опять что-то затевается, я узнала от вас, – призналась Виталина Викторовна. – Официально ко мне никто не обращался. Я должна проконсультироваться со своим адвокатом и понять дальнейшие шаги. После этого смогу говорить что-то более конкретно».

«В браке с Джигарханяном, с его ведома и в его присутствии, мной были взяты несколько кредитных обязательств, которые были оформлены на меня – Армену Борисовичу кредиты не давали по состоянию здоровья, – продолжает Цымбалюк-Романовская. – Основной кредит «Сбербанку» я закончила выплачивать осенью, а эти заявления поступили, очевидно, по распискам. Это лишь подтверждает то, что я не только ничего «не украла», а то, что от брака с Джигарханяном у меня остались преимущественно долговые обязательства. Так что смею всех уверить, что моя совесть чиста, что все обвинения в мой адрес безосновательны».

Кроме того, на сайте Федеральной службы судебных приставов размещен акт по делу об административном правонарушении от 25. 12 .2019. Если верить этому документу, то киевская пианистка должна заплатить 1000 рублей штрафа. Правда, сама Виталина Цымбалюк-Романовская, уверяет, что погасила эту задолженность перед государством и готова показать чек.

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