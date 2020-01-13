В СБУ заявили, что в прошлом году блокировали около 500 случаев коррупции среди украинских чиновников

13.01.2020, 12:18, Новости дня

497 случаев коррупции среди чиновников разных уровней блокировала Служба безопасности Украины в 2019 году, сообщил 13 января в Facebook пресс-центр СБУ.

«Сотрудники Службы безопасности Украины за год блокировали 497 проявлений коррупции среди чиновников разных уровней: от органов муниципальной и государственной власти до правоохранительных и военных структур. Общая сумма неправомерной выгоды, которую требовали коррупционеры, составляет более 65 млн грн, а выявленные убытки государства и территориальных общин – более чем 1 млрд 400 млн грн», – сказано в сообщении.

497 проявів корупції серед можновладців різних рівнів блокувала СБУ у 2019 роціСпівробітники Служби безпеки України за…

Posted by Служба безпеки України on Pühapäev, 12. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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