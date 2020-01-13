«Мансчестер Сити» разгромил «Астон Виллу», «Уотфорд» победил «Борнмут». Результаты 22-го тура чемпионата Англии

13.01.2020, 12:18, Новости дня

12 января состоялось два матча 22-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.

«Борнмут» – «Уотфорд» – 0:3

Голы: Дукуре, 42, Дини, 65, Перейра, 90+2

«Астон Вилла» – «Манчестер Сити» – 1:6

Голы: Эль-Гази, 90+1 (пенальти) – Марез, 18, 24, Агуеро, 28, 57, 81, Жезус, 45+1

Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко не попал в заявку на матч.

Еще восемь матчей 22-го тура чемпионата Англии прошли 11-го и 12 января. Результаты можно посмотреть тут.

Турнирная таблица чемпионата Англии:

Скриншот: premierleague.com

Скриншот: premierleague.com

Матчи 23-го тура АПЛ пройдут 18-го и 19 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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