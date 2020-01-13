Директора школы и ее бывших учеников в Москве заподозрили в покушении на убийство

Директор частной московской школы задержан по подозрению в покушении на убийство жены любовника, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

В качестве исполнителей преступления, по версии следствия, выступили бывшие ученики директора, передает РИА «Новости».

При расследовании дела правоохранительные органы задержали мужчину 1998 года рождения и двух женщин 1984 и 1999 годов рождения.

«По данным следствия, в конце 2019 года у подозреваемой 1984 года рождения возник умысел на убийство супруги мужчины, с которым она длительное время состояла в отношениях. Женщина, работая директором одной из частных школ на юге столицы, привлекла к совершению указанного преступления двух бывших учеников данного учебного заведения», – отметила Иванова.

9 января подозреваемая 1999 года сообщила мужчине, что потерпевшая собирается идти домой. Подозреваемый подождал жертву и нанес ей не меньше шести ударов ножом. Женщина потеряла сознание но смогла выжить. Сейчас она, по словам Ивановой, лежит в больнице в тяжелом состоянии.

Следствие планирует в скором времени ходатайствовать об аресте подозреваемых.

В конце декабря на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова совершили покушение – он пострадал в результате взрыва самодельного взрывного устройства в автомобиле.

Следователи рассматривают в качестве мотивов для преступления служебную деятельность чиновника, возбуждено уголовное дело.

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