Гаджеты: Sony выходит на рынок электромобилей

Одним из самых неожиданных и удивительных событий на выставке CES 2020 стала демонстрация компанией Sony прототипа электромобиля седана Sony Vision-S. Представленный концепт предназначен для демонстрации неограниченных возможностей японского технологического конгломерата. При создании прототипа разработчики Sony активно сотрудничали с компаниями Bosch, NVIDIA, Continental, Magna и Genetex.
Основной задачей прототипа является демонстрация интеграции высокотехнологических решений в современные автомобили, для повышения комфорта и безопасности передвижения. По заявлению руководителя Sony концептуальный автомобиль воплощает вклад компании в «будущее мобильности».
Седан Sony Vision-S оснащен 33 датчиками контролирующими состояние автомобиля и внешнюю обстановку на трассе. В автомобиле установлено несколько широкоэкранных дисплеев и объемная аудиосистема Reality Audio. Один монитор выполняет функции приборной панели, а два меньших сенсорных монитора предназначены для пассажиров находящихся на заднем сидении. Также на центральной консоли имеется еще один дополнительный экран.
Автомобиль Sony Vision-S оснащен электродвигателем, однако о мощности и автономной дальности поездок не сообщается. Разработку автомобиля осуществлял автогигант Magna. В процессе презентации не было указано на конкретные сроки начала продаж или даже запуска автомобиля в производство.
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