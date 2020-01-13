Гаджеты: Смарт козырек Bosch защитит водителей от солнца



Во время яркого солнечного дня риск возникновения аварии, вызванный снижением остроты зрения водителя, возрастает на 16%, свидетельствует специальная статистика. Традиционные солнцезащитные козырьки не всегда оказываются эффективными. Разработчики из компании Bosch создали умные устройства для защиты глаз водителя от ослепляющего солнечного света и одновременно не перекрывающие поле зрения шоферу.



Устройство под названием Virtual Visor создано на основе прозрачной LCD панели, площадь которой разделена на гексагональные ячейки. В рабочем состоянии панель самостоятельно определяет какие ячейки следует затемнить, для обеспечения оптимальной комфортной видимости и одновременной защиты глаз водителя от яркого света. Основываясь на данных со встроенных камер искусственный интеллект, управляющий козырьком, определяет, какие сектора следует притемнить для создания тени.



Во время презентации на выставке CES 2020 новое устройство Bosch Virtual Visor получило номинацию за «Лучшую инновацию». Компания разработчик пока не заявила о дальнейшей судьбе прибора. Вероятно, он может быть интегрирован в систему видеоконтроля, созданную ранее и предполагающую ведение наблюдения через внутренние камеры за поведением водителя и пассажиров.

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