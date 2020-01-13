Мнение: Браконьеры в законе?

Признаюсь, забыл, что вчера все прокуроры страны праздновали свой праздник… А я даже не поздравил ни одного из них. Хотя вполне мог бы! Прокурора-рыбака, например!

Того самого, который больше десятилетия служил прокурором Ямала, засветился в огромном количестве скандалов, получал взыскания от Чайки за откровенно скверную работу. Но в конце-концов ушел на повышение, переехал в Екатеринбург.

Экс-прокурор ЯНАО Александр Герасименко вспомнился еще и вот почему.

5 января в охотхозяйстве в Бронницком районе Подмосковья местные егери задержали двоих мужчин. Их заподозрили в незаконном отстреле косули. Задержание было снято на видео, на котором уральские СМИ без труда опознали «своего» — одним из задержанных оказался постпред свердловского губернатора в Москве Александр Овчаров. Второй мужчина — друг Овчарова Леонид Петухов, отставной военный, ранее служивший в Кремлевском полку…

И хотя факт откровенного браконьерства в Подмосковье был зафиксирован видеосьемками, сейчас это дело спускается на тормозах.

Не удивлен. Когда Герасименко засветился на рыбалке в заповеднике «Таймырский», Генпрокуратура тоже отмазала своего. По итогам проверки было вынесено решение: «Достоверных и объективных данных, подтверждающих причастность Герасименко к вылову на территории заповедника «Таймырский» занесенного в Красную книгу арктического гольца и нахождения указанного прокурорского работника «на борту летавшего над заповедником вертолета», в ходе проверки не получено».

В общем, браконьеры, видимо, бывают разные. Браконьеры простые. И браконьеры в законе! Неподсудные!

Источник: Ирек Муртазин

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