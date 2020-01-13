В Мурманской области мужчина набросился на акушера за отказ отпустить жену домой

В Мурманской области местный житель напал на акушера-гинеколога. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция, передает портал «Медицинская Россия».
Инцидент произошел в Апатитско-Кировской больнице. Врач порекомендовал пациентке остаться в больнице на новогодние праздники или написать отказ от лечения. Однако женщина решила пожаловаться на акушера своему мужу.
Супруг женщины явился в отделение и набросился на врача. Медик успел вовремя остановить злоумышленника, применив удушающий прием, сообщает FlashNord.
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