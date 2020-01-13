«Их родители сделают все, чтобы никто не узнал правду». Дочь Кафельникова заявила, что знает, кто покалечил модель Пунтус

22-летняя российская модель Алеся Кафельникова, дочь теннисиста Евгения Кафельникова заявила в Stories Instagram , что ее подругу и коллегу, 21-летнюю Ксению Пунтус избили и подбросили к дому Андрея Бакова, внука Никиты Михалкова 11 января.

«Ксюшу нашли в кустах раздетую, недалеко от дома, где она якобы выпала. У нее сломаны ноги, ребра. Нашел ее дворник, он же вызвал «Скорую». Ксюша была на вечеринке с кучей моих знакомых, родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду. Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы и ее семья знаем, что произошло совсем не то, о чем пишут. Но те, кто был с Ксюшей, все отрицают. Якобы ее отвезли домой к парню, и на этом все. Очень жаль, молимся за нее. Ксюша ничего не помнит, кроме своего имени…» – рассказала Кафельникова.

В комментарии «Пятому каналу» дворник рассказал, что услышал всхлипы и, подойдя ближе, увидел плачущую девушку.

«Кое-как имя узнал, больше ничего. Скорую вызвал, дождался, скорая забрала и все», – прокомментировал он.

По его словам, Пунтус была одета в домашнюю одежду — футболку и штаны, босиком. Она пребывала в шоковом состоянии — не могла сказать, где живет. Нога девушки, как отметил дворник, была неестественно вывернута.

Ортопед-травматолог Константин Терновой отметил, что травмы, полученные Пунтус, характерны для падения с третьего-четвертого этажа.

Последний на данный момент пост Пунтус опубликовалав Instagram 9 января – свое портретное фото.

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Публикация от L’Homme Qui Rit /Ksusha Puntus (@k_ksusha) 9 Янв 2020 в 8:39 PST

Ксения Пунтус – российская модель и актриса. Она сотрудничала с изданиями Tatler, Vogue, Elle.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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