Нападающий «Барселоны» Суарес перенес операцию и пропустит четыре месяца

Нападающий испанской «Барселоны» из Уругвая Луис Суарес пропустит четыре месяца после операции, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

12 января Суарес перенес операцию на мениске правого колена.

Последний тур чемпионата Испании будет сыгран 24 мая. Возможно, футболист уже не сыграет в этом сезоне Ла Лиги.

В текущем сезоне уругвайский нападающий провел за «Барселону» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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