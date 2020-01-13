Зеркаль: Пока украинская политика – это политика, которая делается между четырьмя или пятью олигархами, она мне не интересна

Бывший заместитель иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью изданию «ГОРДОН» заявила, что на данный момент украинская политика ей не интересна.

«Пока украинская политика – это политика, которая делается между четырьмя или пятью олигархами, она мне не интересна. В Раду, говорите? Зачем? Кнопочки нажимать?» – отметила Зеркаль.

Отвечая на вопрос журналиста, получала ли она предложения о работе от иностранных компаний, экс-чиновница ответила: «У меня уже был опыт работы в иностранной компании… Королевство маловато. Где масштабный проект, в чем вызов?».

Зеркаль добавила, что вместе с соратниками создает платформу для развития человеческого капитала, направленную на реальное воплощение идеи социальных лифтов, которые дадут людям возможность наиболее полной реализации их талантов и возможностей.

«Как именно? Путем обучения, повышения возможностей и расширения горизонтов понимания процессов как внешнеполитических, так и узкоспециальных. Нашей целью является подготовка государственников, готовых работать на развитие страны не только в госаппарате, но и в бизнесе… Буду работать с разными людьми, международными организациями и институтами для привлечения их экспертизы в Украину. Что-то вроде Института Аспена, куда отбираются люди с определенными склонностями и им предоставляется возможность развивать свои способности и стать частью определенного комьюнити», – рассказала экс-замглавы МИД Украины.

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Зеркаль была заместителем министра иностранных дел Украины с с августа 2014-го. Она написала заявление об уходе с должности 28 ноября 2014 года. Правительство согласовало отставку Зеркаль 4 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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