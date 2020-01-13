Охлобыстин предсказал присоединение европейских стран к России

Актер и сценарист Иван Охлобыстин выразил надежду на политическую мудрость руководства европейских стран и спрогнозировал, что часть Европы «будет с Россией».

Так, по его словам, в Германии в настоящее время наблюдается «внутренний упадок». Мир меняется быстро, под него не всегда успевают подстраиваться даже «такие стабильные нации», сказал он. «Я это знаю, оттого что у меня очень много друзей немцев, которые уехали. Поволжские немцы, из репрессированных, которые уезжали и на Родину возвращались. Они возвращаются назад, жить они там не могут. Мало того, на них обращают внимание местные жители, которым тоже стало тяжело жить», – рассказал актер в эфире телеканала «Царьград».

«Французы вот уже с нами вроде как. Французы понимают, что они сгорят в страстях, если они не будут с нами», – продолжил Охлобыстин.

Итальянцам, по его словам, «главное, чтобы полицейский работал, главное, чтобы не было карманников». «А у нас с этим решаемо все. Так что я вижу, что большая часть мира будет все-таки с Россией», – выразил уверенность актер.

На уточняющий вопрос о том, присоединятся ли перечисленные выше страны к России, Охлобыстин ответил утвердительно. «Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что хватит политической мудрости сделать это все деликатно, соблюсти все интересы народов», – сказал он.

«У нас есть решимость, и нас загнали прямо к стене так, что мы уже ничего не боимся. А чего нам бояться? Господь явственно на нашей стороне. Самое простое доказательство, как правило, самое верное. Посмотрите на карту. Кого Господь любит больше? Совершенно очевидно, любит нас», – добавил Охлобыстин, пояснив, что имеет в виду «всю нашу орду».

По его мнению, присоединению к РФ «была бы довольна» Италия, поскольку это позволило бы уменьшить преступность на территории страны и увеличить турпотоки. «Франция – то же самое. Мы бы там с миграцией быстро решили вопрос», – сказал актер, добавив, что «наши люди навели бы порядок» и в Испании.

Ранее Охлобыстин объяснил, почему российские режиссеры снимают «чернуху».





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