Россияне рассказали об ожиданиях от 2020 года

Число россиян, которые считают, что наступивший год будет удачным лично для них, достигло 65%, став максимальным за семь лет, следует из данным соцопроса Левада-центра.

Число россиян, которые считают, что 2020 год будет спокойным для них лично и их семей, стало максимальным за семь лет и составило 65%. Также 63% россиян (на 5 п. п. больше, чем в 2019 году) считают, что 2020 год будет лучше предыдущего. Лишь 55% (против 63% в 2019 году) опасаются, что 2020 год будет напряженным для политики, а напряженности в экономике ожидают 57% (год назад – 65%).

В то же время скандалов и отставок ожидают 66% россиян (максимум с 2013 года), массовых протестов – 45% (рост на 1 процентный пункт за последний год и на 10 п. п. – за два года). Также за год на 8 п. п. снизились ожидания экономического кризиса – до 49%, на 11 п. п. – до 23% сократились ожидания вооруженных конфликтов с соседними странами, также на 5 п. п. меньше – всего 14% россиян ожидают войны с США или НАТО, пишут «Ведомости».

Руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский, комментируя результаты соцопроса, отмечает, что люди склонны верить, что наступающий год будет лучше, и отвечают так из года в год. Более оптимистичная оценка своих перспектив по сравнению с делами в стране – тоже обычная ситуация для всех опросов, считает он.

«Люди исходят из того, что на свою жизнь они способны повлиять в большей степени, тогда как на внешние процессы возможности, а иногда и желания влиять намного меньше», – отметил эксперт.

Опрос проведен «Левада-центром» с 12 по 18 декабря 2019 года среди 1608 респондентов.

Ранее в исследовании международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International сообщалось, что уровень оптимизма среди граждан РФ в 2019 году вырос после трехлетнего падения.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Украина вернется к работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом 13 января сообщил в Facebook нардеп от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончарук. По его словам, соответствующее постановление Верховная Рада примет на этой неделе. «Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР», – добавил парламентарий. Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге. Молния! […]