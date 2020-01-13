Леонид Агутин показал выступление дочери Елизаветы Варум: «Родители очень довольны»

Отечественный исполнитель и композитор Леонид Агутин на странице в Instagram обнародовал небольшое видео, снятое на концерте Елизаветы Варум. Артист заметил, что они с супругой испытали «культурный шок» от выступления и довольны достижениями дочери и группы, в которой она играет.

Единственная дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина уже много лет живёт в Майами. Девушка пошла по стопам именитых родителей и занимается музыкой. Ещё во время учёбы в школе Елизавета Варум создала собственную рок-группу Without Gravity, а сейчас играет в составе коллектива Bruvvy Band, с которым недавно дает концерты. На выступлении присутствовали и родители. Агутин в подписи к видео, обнародованном в соцсети, с гордостью пояснил подписчикам о том, как «жжёт» их с супругой ребёнок, заметив, что выступление было по-настоящему драйвовым и «рок-н-рольным».

В комментариях фолловеры с восторгом отзываются о таланте Елизаветы Варум, отмечая, что она взяла от родителей не только лучшие внешние черты, но и переняла вокальные данные. Кстати, не так давно дочь Агутина и Варум отказалась от фамилии матери. Сейчас её имя звучит как Лиз Холлоуэй.

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