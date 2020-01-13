Ксения Бородина о лучшей подруге Анастасии: «Мы чувствуем друг друга на расстоянии»

Бессменная ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина на странице в Instagram высказалась о лучшей подруге Анастасии. Знаменитость отметила, что за 16 лет дружбы они стали по-настоящему близки и чувствуют друг друга на расстоянии.

В недавней публикации Ксения Бородина разместила несколько архивных фото, на которых запечатлена вместе с подругой Анастасией в разные годы. В подписи ведущая рассказала, что их дружбе уже 16 лет, и за это время очень много пережито и пройдено – горестей и радостей, побед и разочарований, но при этом они всегда могут рассчитывать на поддержку друг друга, независимо от времени суток и расстояния. Бородина заметила, что подруга может опоздать на празднование собственного дня рождения, но при этом в считанные минуты оказывается рядом, когда нужна её помощь.

В завершение поста Ксения Бородина искренне поблагодарила Анастасию за то, что она всегда рядом. Ведущая подчеркнула, что за многие годы они из подруг превратились в по-настоящему родных людей, поэтому являются скорее сёстрами, никогда не оставляющими друг друга в беде и всегда приходящими на помощь.

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