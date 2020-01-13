Медики дали советы по правильному употреблению пищи для улучшения здоровья

Ученые объяснили, как нужно принимать пищу, чтобы быть более здоровым. Как показали опыты, лучше всего не есть плотно вечером, употреблять блюда нужно медленно и лучше в компании.

Самый большой выброс инсулина в организме происходит утром, потому все диетологи советуют, чтобы завтрак был плотным. Как следствие, ежедневное потребление пищи по утрам может снизить риск развития диабета. Это также полезно для здоровья кишечника и пищеварения.

«Опорожнение желудка и общая подвижность кишечника происходят быстрее, а количество ферментов, пептидов и желчных кислот выше по утрам», — пояснила Леони Руддик-Коллинз из Университета Абердина, Великобритания.

Питание помогает регулировать гены, контролирующие биологические часы тела, а процессы, координируемые ими, нарушаются, если менять время приема пищи. Если цель — потеря веса, можно извлечь из этого еще больше пользы, ограничив прием еды по времени. Просто отложив завтрак на 90 минут и пообедав на 90 минут раньше, люди потеряли в два раза больше жира за 10 недель, чем те, кто придерживался обычного режима приема пищи.

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