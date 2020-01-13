Медики дали советы по правильному употреблению пищи для улучшения здоровья

13.01.2020, 12:04, Разное

Ученые объяснили, как нужно принимать пищу, чтобы быть более здоровым. Как показали опыты, лучше всего не есть плотно вечером, употреблять блюда нужно медленно и лучше в компании.
Самый большой выброс инсулина в организме происходит утром, потому все диетологи советуют, чтобы завтрак был плотным. Как следствие, ежедневное потребление пищи по утрам может снизить риск развития диабета. Это также полезно для здоровья кишечника и пищеварения.
«Опорожнение желудка и общая подвижность кишечника происходят быстрее, а количество ферментов, пептидов и желчных кислот выше по утрам», — пояснила Леони Руддик-Коллинз из Университета Абердина, Великобритания.
Питание помогает регулировать гены, контролирующие биологические часы тела, а процессы, координируемые ими, нарушаются, если менять время приема пищи. Если цель — потеря веса, можно извлечь из этого еще больше пользы, ограничив прием еды по времени. Просто отложив завтрак на 90 минут и пообедав на 90 минут раньше, люди потеряли в два раза больше жира за 10 недель, чем те, кто придерживался обычного режима приема пищи.



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