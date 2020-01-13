Рауль Хаджимба отказался от участия в повторных выборах президента Абхазии

13.01.2020, 11:57, Новости дня

Рауль Хаджимба не будет выставлять свою кандидатуру на повторных выборах президента Абхазии. Об этом сообщил вице-президент республики Аслан Барциц.

Ранее Хаджимба в заявлении о своей отставке подчеркнул, что слагает с себя полномочия «во имя мира и сохранения стабильности в стране».

Накануне несколько сотен протестующих в Сухуми взяли штурмом здание администрации президента и парламента республики. Они требовали пересмотреть результаты президентских выборов, на которых Рауль Хаджимба опередил одного из лидеров оппозиции Алхаса Квицинию всего на 1%.

Верховный суд отменил результаты второго тура выборов. Новые выборы, по решению ЦИК, пройдут 22 марта.



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