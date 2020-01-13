Бывший главред «Ведомостей» Татьяна Лысова возглавит московское бюро «Медузы»

Бывший главный редактор газеты и сайта «Ведомости», бывший заместитель главреда службы политической информации агентства «Интерфакс» Татьяна Лысова стала первым заместителем главного редактора «Медузы». Об этом сообщается на сайте издания.

Лысова будет управлять московским бюро, которое сейчас создает «Медуза». Как пишет издание, в него войдут, прежде всего, сотрудники отдела специальных корреспондентов и отдела расследований.

«Татьяна Лысова всегда отстаивала принципы качественной независимой журналистики — где бы она ни работала и какую должность ни занимала. Ее честность, трудолюбие и верность профессии легендарны», — отмечается в сообщении.

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