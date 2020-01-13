Скандалы: «Устранить из коррупционных схем их главных бенефициаров»

Заместитель председателя СКР Игорь Краснов рассказал о ходе расследования самых громких дел

Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности “Ъ” Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности. По словам генерал-лейтенанта юстиции, следователи установили, откуда взялись миллиарды в квартире экс-полицейского Захарченко, закончили дело обвиняемого во взяточничестве депутата Госдумы Белоусова и пытаются законодательно решить проблемы с нападениями, которые совершают подростки и неадекватные граждане.

— В рекордный срок, за полгода, было расследовано уголовное дело о катастрофе аэрофлотовского SSJ в Шереметьево. Вина командира экипажа для следствия оказалась настолько очевидна, что вы не стали дожидаться окончательных выводов Межгосударственного авиакомитета?

— Да, имея на руках весь комплекс экспертиз, назначенных и проведенных по поручению следствия, мы расследовали все качественно и быстро. Полагаем, что наше мнение, наши доказательства будут признаны судом, который вынесет справедливое решение.

По версии следствия, непосредственной причиной катастрофы, произошедшей 5 мая прошлого года в Шереметьево, явились противоправные действия командира воздушного судна Дениса Евдокимова, который, имея специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов, тем не менее, своими действиями, как установили наши сотрудники, создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна.

Грубая посадка на полосу была произведена с превышением скорости и вертикальной перегрузкой, что привело к отделению от воздушно-посадочной полосы. SSJ трижды подскакивал, ударяясь о полосу, пока не подломились основные опоры шасси, что повлекло разрушение конструкции самолета с разливом и воспламенением топлива. Погибли сорок пассажиров, один член экипажа, а еще десять человек пострадали. Также был причинен имущественный ущерб собственнику воздушного судна — АО «ВЭБ-лизинг» — в размере 1,5 млрд руб. в связи с его утратой.

По результатам расследования Евдокимову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупный ущерб) УК. Сейчас он с адвокатом знакомится с материалами дела.

— Продолжение расследования возможно? Например, в части действия наземных служб?

— Продолжения не будет. У нас есть заключение экспертов о четкой причине, почему произошла эта трагедия.

Мы изучили доводы авиакомпании и самого пилота, и можем сказать, что самолет здесь точно не при чем, поскольку подобные посадки в принципе не предусмотрены не только для SSJ, но и, например, для Boeing и Airbus, и других лайнеров.

— В последнее время раскрыты многочисленные факты коррупции среди силовиков, но особенно впечатляет полковник Дмитрий Захарченко. Установлено происхождение найденных у него миллиардов?

— Несмотря на то что в отношении бывшего сотрудника МВД России Захарченко уже вынесен обвинительный приговор (12 лет и шесть месяцев заключения и штраф в 117 млн руб. за получение взятки и воспрепятствование правосудию.— “Ъ”), следствие продолжает работу по выявлению совершенных им преступлений, в том числе устанавливается происхождение денег в различной валюте на общую сумму 8 млрд руб., найденных в его квартире. Собранные доказательства позволяют сделать вывод, что эти деньги могли быть получены бывшим полковником в результате совершения коррупционных преступлений. В частности, в настоящее время устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения Захарченко взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний (речь идет об ООО «Группа компаний 1520».— “Ъ”).

— Следственный комитет объявлял о раскрытии покушения на начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его последующего убийства. Арестовано более десяти человек из религиозной секты баталхаджинцев, однако мотивы преступления не озвучиваются. Это могла быть месть за убийство их лидера?

— Учитывая общественный резонанс, вызванный покушением на майора Эльджаркиева в Ингушетии и убийством его вместе с братом в Москве, разбираться в обстоятельствах происшедшего было поручено Главному управлению по расследованию особо важных дел СКР. Следствием установлена причастность к совершенным преступлениям Хасана Полонкоева и других лиц. Действуя в составе организованной группы, они совершили вооруженное посягательство на офицера, пытаясь помешать ему пресечь их преступную деятельность.

Мотивом преступления явилась профессиональная деятельность Эльджаркиева. При этом у нас пока нет оснований говорить о том, что офицер мог быть убит из мести или на религиозной почве.

— В связи с возбуждением уголовного дела в отношении депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова СКР обвиняли в политизированности, а к какому выводу пришло предварительное следствие?

— Главным следственным управлением комитета собраны достаточные доказательства о получении бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем взятки в составе организованной преступной группы совместно с депутатом Госдумы седьмого созыва Вадимом Белоусовым и иными лицами. По версии следствия, преступление Белоусовым было совершено в 2010–2014 годах, когда он являлся депутатом законодательного собрания региона. Используя свое служебное положение, Белоусов активно лоббировал вопросы принятия областных законов об увеличении финансирования объектов дорожной отрасли в регионе, что повлияло на размер полученной им взятки.

Все контакты губернатора Юревича с взяткодателями, в том числе передача взяток на общую сумму 3,2 млрд руб., как полагает следствие, осуществлялись через депутата Белоусова.

В результате совместных незаконных действий Белоусова и Юревича были обеспечены победа аффилированных организаций взяткодателей в аукционах в сфере дорожного обслуживания и назначение на должности директоров госпредприятий подконтрольных лиц.

Госдума дала согласие на привлечение Вадима Белоусова к уголовной ответственности. Ему предъявлено обвинение в получении в составе организованной группы взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас депутат знакомится с материалами расследования, после чего уголовное дело будет направлено для утверждения обвинения прокурору. Свою причастность к коррупции депутат не признает. Скрывшийся в Великобританию Юревич заочно арестован, объявлен в международный розыск.

— Что на ваш взгляд опаснее — проявление коррупции в быту, когда, допустим, надо доплачивать врачу или учителю, или среди крупных чиновников?

— Низовая коррупция опасна тем, что создает благоприятный психологический фон для существования остальных ее форм, а также взращивает вертикальную коррупцию. Отчасти здесь действуют те же законы невидимой руки рынка, но только «коррупционных услуг», когда спрос рождает предложение. Не всегда взятка дается под принуждением, часто в ней заинтересованы обе стороны и привлекательность низовой коррупции состоит в том, что при минимальном для этих сторон риске она обладает специфической ценностью не только для получателя взятки, но и для взяткодателя. При этом взятка помогает решать постоянно возникающие бытовые проблемы, она же служит небольшой платой за постоянную возможность мелких нарушений законов и инструкций. В связи с этим нет ничего удивительного в том, что коррупция высоко латентна, что усугубляется не только высокой степенью коррумпированности отдельных сфер, но и значительной коррумпированностью общественного сознания.

Возможно, распространенность низовой коррупции провоцируют недостатки нормативной базы, характеризующейся иногда чрезмерной суровостью в вопросах множества предписаний, которые человек объективно не может выполнить, чем пользуются контрольные и надзорные органы. В этом направлении заслуживает особого внимания работа по реализации проекта «регуляторной гильотины». Наверное, это тот случай, когда надо бороться не с болезнью, а с сыростью, в этом смысле благоприятный нормативный фон очень важен.

Однако и недобросовестные крупные чиновники создают атмосферу, потворствующую коррупции. Поэтому, безусловно, устранение из коррупционных схем их главных бенефициаров в лице высокопоставленных должностных лиц — важная задача, и в этом направлении сосредоточены наши главные усилия при взаимодействии с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность. За совершение преступлений коррупционной направленности осуждены губернаторы Сахалинской и Кировской областей Александр Хорошавин и Никита Белых, главы Республики Коми Владимир Торлопов и Вячеслав Гайзер, десятки заместителей руководителей регионов и другие крупные чиновники.

К так называемой низовой коррупции могут быть отнесены упомянутые вами преступления в сфере образования и здравоохранения. Было бы неправильно и сетовать на то, что к ответственности привлекаются рядовые сотрудники, во-первых, закон одинаков для всех, и мы обязаны отреагировать уголовно-правовыми методами на любое преступление. Во-вторых, низовая коррупция не менее опасна, чем ее другие проявления, поскольку, как уже отмечено выше, она имеет те же корни, что и коррупция среди вышестоящих чиновников, и эти явления взаимообусловлены.

Не нужно думать, что привлекаются только рядовые работники в сфере здравоохранения и образования. За прошедшие девять месяцев 2019 года расследовано 1806 коррупционных преступлений в образовательной сфере, в сфере здравоохранения — 873, дела о которых направлены в суды. Примерно они составляют одну пятую от всех расследованных коррупционных преступлений (11 996).

— Как осуществляется и насколько действенна борьба с коррупционными проявлениями в самом комитете и среди других силовиков?

— Для достижения этой задачи в СКР созданы организационные условия, позволяющие применять закон одинаково в отношении любых субъектов преступления. Не секрет, что перед следователем порой стоит непростая дилемма между товарищескими отношениями с коллегой или оперативным работником и честным выполнением служебного долга. Поэтому созданы специализированные следственные отделы, следователи которых взаимодействуют с такими же специализированными подразделениями собственной безопасности, а также органами ФСБ, образуя, таким образом, автономную и самодостаточную инфраструктуру, лишенную рисков воздействия извне. Закономерно, что с годами наработанные в рамках этой системы связи становятся все прочнее, а плоды совместной деятельности все весомее и нагляднее для общества.

Всем известны громкие дела в отношении самых высокопоставленных сотрудников Следственного комитета, которые, как я полагаю, свидетельствуют не столько о степени коррумпированности нашего ведомства, сколько о том, что мы не подвержены той корпоративности, которая у нас нередко понимается как укрывательство своих сослуживцев. Напротив, причастность к следственным органам является поводом для пристального внимания к людям в погонах, наделенных властью. Мы понимаем, что власть является тяжелым испытанием для человека и некоторые прошедшие, как говорят, огонь и воду последнюю проверку не проходят. К сожалению, среди них и наши теперь уже бывшие коллеги — за девять месяцев 2019 года 27 из них стали фигурантами уголовных дел, направленных в суды. Последний из примеров — задержание при получении взятки первого заместителя руководителя следственного управления по Свердловской области.

— Какие, на ваш взгляд, изменения необходимы в законодательстве для более эффективной борьбы с коррупцией?

— В 2019 году были одобрены предложения председателя Следственного комитета по внедрению правового механизма, направленного на пресечение злоупотреблений «спецсубъектами» своими статусными гарантиями. При этом мы осознаем, что даже на фоне увеличения случаев выявления фактов взяточничества в целом результаты этой работы не соответствуют масштабам мздоимства. И наша цель — профессионально выполнять свой долг в том процессуальном порядке, который для нас обозначил законодатель. В этом направлении у нас есть определенные успехи, и уверяю, что работа ведется принципиально и жестко.

— В производстве следователей центрального аппарата СКР находится уголовное дело оргпреступного сообщества Рауфа и Рауля Арашуковых. Появились ли в расследовании новые эпизоды, и как обстоит дело с возмещением ущерба, исчисляемого миллиардами рублей?

— Уголовное дело, напомню, расследуется по факту создания преступной организации, члены которой совершали хищения природного газа ПАО «Газпром», поставляемого на территорию Республики Дагестан, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.

Кроме того, удалось выявить дополнительные факты присвоения средств путем фиктивного трудоустройства. Из АО «Газпром газораспределение Ставрополь» таким образом было похищено более 12,8 млн руб., а из ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» — более 2,8 млн руб.

В обоих случаях речь идет о выплатах, соответственно, дочери Рауля Арашукова — Камилле Агоевой, фиктивно трудоустроенной на должность советника генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь», и его жене — Нелли Арашуковой, аналогичным образом устроенной на должность начальника отдела кадров филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

Еще более 761 млн руб. у АО «Газпром газораспределение Ставрополь» похищено путем необоснованного перечисления по фиктивным договорам на расчетные счета подконтрольных Раулю Арашукову фирм.

К уголовной ответственности привлечены 14 участников преступного сообщества, ряд руководящих работников различных дочерних организаций ПАО «Газпром». Еще пять подозреваемых и обвиняемых объявлены в розыск. При этом в целях погашения ущерба наложен арест на 103 объекта недвижимости, 38 земельных участков, 107 автомобилей, 69 банковских счетов, на общую сумму более 830 млн руб.

— По недавно введенной статье 210.1 УК РФ вашими подчиненными возбужден целый ряд уголовных дел — многие воры в законе и «авторитеты» арестованы или объявлены в розыск. Решили обезглавить преступный мир?

— Мы являемся лишь правоприменителями, реагируя на любой уголовно-правовой деликт, а определять, что к таковым относится — прерогатива законодателя.

Новые нормы (ст. 210.1 УК РФ), в отличие от старых, позволяют привлекать лицо к уголовной ответственности за сам факт его лидерства в преступной иерархии. Раньше подобной возможности не было, поскольку требовалось доказать активное участие, например, так называемого вора в законе в деятельности преступного сообщества, однако благодаря своему положению в преступной иерархии они часто уходили от ответственности.

Следственный комитет стал активно применять новеллу на практике, и это вылилось в возбуждение ряда уголовных дел, о которых информировано общество, как полагаю, положительно отреагировавшее на чистку воровских ячеек, являющихся наследием далеких 90-х годов. В череде этих расследований наиболее яркий пример — дело Олега Медведева (Шишканова), установившего криминальный контроль над Раменским районом Московской области. Отмечу, что законодательные нововведения не допускают их двойного толкования, поэтому речи о каких-то репрессиях быть не может, инсинуации насчет того, что органы следствия получили дополнительный инструмент давления, неуместны. Все воры в законе и «авторитеты» слишком хорошо известны и часто сами этого не скрывают, чтобы говорить о том, что под уголовное преследование попадут непричастные. Мы не остановим активность в этом направлении и будем ее только наращивать.

— Родственники убитых в ЦАР журналистов высказывают претензии в адрес следствия, которое якобы не заинтересовано в установлении истины. А вам мотивы и картина этого преступления понятны?

— Установлено, что для съемок документального фильма 28 июля 2018 года журналисты по туристическим визам прилетели в столицу ЦАР город Банги. Там с помощью «неустановленного» лица, представившегося сотрудником ООН, наняли местного жителя в качестве водителя для поездок по стране. После того как представители Минобороны ЦАР отказали журналистам в посещении лагеря российских военных инструкторов в городе Беренго, они вечером 30 июля выехали в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным мужчиной. По дороге при проверке документов съемочная группа была предупреждена об опасности ночной поездки по территории страны, однако от предложения переночевать в городе они отказались. Позднее машина с журналистами была остановлена группой неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от них выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа преступники расстреляли российских граждан. Водителю удалось скрыться.

В ходе расследования была организована незамедлительная доставка тел погибших в Россию, проведены судебно-медицинские экспертизы трупов, баллистические экспертизы по пулям, обнаруженным в телах, компетентным органам ЦАР направлены запросы о правовой помощи для производства следственных действий, в рамках исполнения которых получены сведения об обстоятельствах совершенного преступления. На территории России допрошены знакомые и коллеги пострадавших, признаны потерпевшими их близкие родственники. Следователями и криминалистами осуществлен выезд в ЦАР, с их участием допрошен водитель, осмотрены личные вещи погибших журналистов.

Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе.

— Дела о нападении на учащихся колледжей в Керчи и Благовещенске, а также на ребенка в детском саду в Нарьян-Маре вызвали большой общественный резонанс. Следствие, разбирающееся в обстоятельствах происшедшего, предлагает какие-то меры для предотвращения подобных преступлений?

— Ограничиваться лишь наказанием виновных было бы неправильным, поэтому в рамках профилактики мы пытаемся понять суть проблемы и решить ее комплексно.

Что касается образовательных учреждений, то для обеспечения их безопасности мы выделяем, как представляется, несколько перспективных направлений. В их числе — развитие служб психологического сопровождения, специалисты которых смогут предотвратить нарастание критических проблем межличностного общения не только в ученической среде, но и на уровне преподавательского состава. Данная работа, на наш взгляд, не должна быть эпизодической, а охватывать коллективы всех школьных учреждений, поэтому наличие психолога правильнее предусмотреть в штате каждого из них. При этом обеспечить необходимое единство государственной политики в сфере деятельности организаций, занимающихся образованием, предлагается путем передачи вопросов ведения последними от муниципальных федеральным органам власти.

Правильность такого подхода, на наш взгляд, обусловлена наличием еще одного проблемного аспекта — недостаточной защищенностью учебных заведений. Следственная практика показывает, что соответствующие стандарты и нормативы в этой сфере не обеспечивают надежную охрану, что также требует усиления монополии государства в регулировании рассматриваемых правоотношений.

Особое значение приобретают и вопросы государственной материальной поддержки, поскольку отмечаемые трудности усугубляет недостаточное финансирование и низкий уровень подготовки сотрудников безопасности, что нередко продиктовано соображениями экономии, учитывая, что услуги последних являются менее затратными.

Повлиять на ситуацию, по нашему мнению, может изменение нормативной базы, регулирующей частную охранную деятельность, например, путем предъявления особых требований к организациям, оказывающим охранные услуги образовательным учреждениям.

Другим важным направлением в снижении уровня детской и подростковой преступности является работа с несовершеннолетними преступниками. В продолжение курса гуманизации уголовно-правовой политики представляется целесообразным рассмотрение вопроса совершенствования системы правосудия и практики исполнения наказаний, альтернативных лишению свободы, путем введения служб пробации, которые зарекомендовали себя как эффективный инструмент превенции за рубежом.

Зачастую корыстные мотивы преступлений подростков формируются в условиях недостатка средств для удовлетворения собственных минимальных потребностей, поэтому еще одной действенной профилактической мерой могло бы стать создание центров занятости несовершеннолетних, способствующих их трудоустройству.

— А убийство в детском саду?

— Случай с гибелью ребенка помимо аспекта, связанного с обеспечением режима безопасности учреждения, обратил наше внимание на другую важную тему — преступность лиц с психическими проблемами. Громкие преступления последних лет, совершенные такими лицами, неизменно получают широкую общественную огласку из-за своей исключительной жестокости.

Нами выявлены определенные проблемы, обусловленные деинституализацией психиатрической помощи, то есть широкомасштабным сокращением числа психиатрических коек и психиатрических больниц с параллельным развитием различных форм внебольничной помощи психически больным. Закрытие большого количества психиатрических лечебниц породило новые проблемы и дало нежелательные результаты, особенно среди пациентов с наиболее тяжелыми и хроническими заболеваниями, что выразилось, в том числе, в росте криминогенной напряженности. Попадание психически нездоровых лиц в поле зрения медиков не обеспечивает безопасность от них окружающих, в том числе из-за упразднения в начале 1990-х годов психиатрического учета. Обнаружившаяся бесконтрольность психически нездоровых людей вкупе с приведенными обстоятельствами стала поводом для специального исследования, проведенного по поручению председателя Следственного комитета. По его результатам комитетом подготовлены соответствующие предложения.

Краснов Игорь Викторович

Личное дело

С 1997 года на следственной работе. Являлся старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета. В 2016 году назначен заместителем Александра Бастрыкина. Курирует следствие в центральном аппарате и ряде федеральных округов. Будучи следователем, вел такие резонансные дела, как убийства Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой; расследовал преступления, совершенные «белгородским стрелком» Сергеем Помазуном, участниками «Боевой организации русских националистов», и другие.

Генерал-лейтенант юстиции. Имеет государственные и ведомственные награды.

Максим Варывдин

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