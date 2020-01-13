Срочно: появилось сообщение о теракте на Крымском мосту

Украинские спецслужбы предприняли попытку помешать проезду

президента России через Керченский пролив. О подготовке теракта на Крымском

мосту рассказал в эфире телеканала «Россия-1» депутат Госдумы

Константин Затулин.

По словам парламентария, в прошлом году за подготовку

терактов на территории полуострова было осуждено 79 человек. «Была даже

попытка помешать проезду президента РФ, устроив теракт на Крымском мосту за

неделю до того, как он там проехал. Это я говорю впервые в открытом эфире», —

рассказал Затулин.

Подготовкой терактов занимается Служба безопасности Украины,

подчеркнул законодатель. «Есть у вас президент спросить у них, что они

делают?» – обратился депутат к гостям из Незалежной.

Из Киева периодически доносятся угрозы подорвать Крымский

мост. Причем звучат они не из уст маргинальных кругов, а от представителей

политической и армейской элиты.

Так, в конце прошлого года бывший заместитель начальника

генштаба вооруженных сил Украины Юрий Романенко пригрозил взорвать переправу,

если Россия будет активно действовать в Донбассе. В то же время в сети появился

ролик с новой украинской ракетой «Нептун». В Киеве утверждают, что

она может нанести непоправимый ущерб Крымскому мосту.

Напомним, президент России побывал на переправе 23 декабря.

Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. На

начальном этапе поезда свяжут Москву и Санкт-Петербург с Симферополем и

Севастополем. Затем будут открыты другие маршруты.

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