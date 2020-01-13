Полет в космос и поиск спутницы жизни для японского миллиардера

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава в своем Twitter объявил о конкурсе в ходе которого он выберет себе не только партнера для полета на Луну, но и возможно спутницу жизни. Предыдущей кандидатурой была возлюбленная сорокачетырехлетнего миллиардера — 27-летняя модель и актриса Горики Аямэ, с которой Маэдзава расстался в 2019 году, предположительно из-за разных взглядом на полет к Луне и предпочтении возлюбленной развиваться в актерской сфере вместо подготовки к столь долгожданному космическому полету .
Маэдзава заявил что полет в космос уже давно является его мечтой, и он бы хотел разделить столь важный момент в его жизни с кем то особенным. Главными критериями отбора на специальном сайте названы энергичность, позитивные настрой по жизни и умение ей наслаждаться, пацифизм, возраст от 20 лет, и готовность пройти подготовку для полета в космос.
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